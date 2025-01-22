«Рубин» объявил об отмене контрольного матча с сербской «Войводиной»
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Контрольный матч российского «Рубина» с сербской «Войводиной» отменён. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба в социальных сетях.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 января 2025, среда. 17:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
Отменён
Войводина
Нови-Сад, Сербия
Встреча была запланирована на сегодня, 22 января. Она должна была начаться в 17:00 по московскому времени.
«Товарищеский матч с «Воеводиной» отменён. Решение клубов связано с непригодными к проведению матча погодными условиями: в Белеке со вчерашнего вечера продолжаются ливни. Сегодня вместо матча наша команда проведёт тренировку в спортзале», — написано в заявлении клуба.
В субботу, 25 января, «Рубин» сыграет с северомакедонской «Стругой». Начало встречи — в 17:00 мск.
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