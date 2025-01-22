«Рубин» объявил об отмене контрольного матча с сербской «Войводиной»

Контрольный матч российского «Рубина» с сербской «Войводиной» отменён. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба в социальных сетях.

Встреча была запланирована на сегодня, 22 января. Она должна была начаться в 17:00 по московскому времени.

«Товарищеский матч с «Воеводиной» отменён. Решение клубов связано с непригодными к проведению матча погодными условиями: в Белеке со вчерашнего вечера продолжаются ливни. Сегодня вместо матча наша команда проведёт тренировку в спортзале», — написано в заявлении клуба.

В субботу, 25 января, «Рубин» сыграет с северомакедонской «Стругой». Начало встречи — в 17:00 мск.