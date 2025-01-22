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Сёмин: думаю, Сафонов поможет Хвиче быстрее адаптироваться в «ПСЖ»

Сёмин: думаю, Сафонов поможет Хвиче быстрее адаптироваться в «ПСЖ»
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о переходе грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии из итальянского «Наполи» во французский «Пари Сен-Жермен».

«Хвича очень быстро адаптировался в «Наполи». Надеюсь, что в «ПСЖ» он тоже начнёт показывать свой класс с самых первых игр. Думаю, Сафонов поможет Хвиче быстрее адаптироваться в «ПСЖ», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В текущем сезоне чемпионата Италии 23-летний Хвича Кварацхелия провёл 17 матчей за «Наполи», в которых забил пять мячей и оформил три результативные передачи. Также на счету нападающего одна игра в Кубке Италии.

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