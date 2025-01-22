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«Пари НН» сообщил об уходе Зе Турбо в аренду

«Пари НН» сообщил об уходе Зе Турбо в аренду
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Гвинейский форвард «Пари Нижний Новгород» Зе Турбо отправился в аренду в кипрский АЕЛ. Об этом сообщил официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

«Пари НН» достиг договорённости о переходе форварда в кипрский АЕЛ. Во второй половине сезона-2024/2025 Зе Турбо будет выступать за команду из Лимасола на правах аренды, которая включает в себя право выкупа.

Мы благодарны Зе Турбо за время, проведённое в нашем клубе, самоотдачу и игру! Желаем успешного продолжения карьеры в новом клубе!» — написано в заявлении клуба.

В текущем сезоне чемпионата России 28-летний Зе Турбо провёл 14 матчей, в которых отметился двумя голами.

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