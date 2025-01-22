«Пришёл поздновато». Тренер «Крыльев Советов» Осинькин высказался об Иване Сергееве

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о нападающем самарцев Иване Сергееве, перешедшем в команду из «Зенита» 5 сентября 2024 года.

«Мы в него верим, он пришёл сюда играть. Он пришёл, конечно, поздновато для нас. Мы долгое время не могли усилиться, в сентябре уже фактически [произошло усиление]. Половина отрезка первой части чемпионата была сыграна, плюс ещё надо было ему набрать форму, потому что вроде бы он тренировался, но у него была травма, из‑за которой он какое‑то время пропускал. И ему, как и многим футболистам, которые к нам пришли, потребовалось время, чтобы набрать форму. А в конце он точно был очень полезен, мы в него верим, знаем, что он верит в нас. И, конечно, на этих трёх голах, которые он забил, он точно не собирается останавливаться», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Иван Сергеев в текущем сезоне провёл за «Крылья Советов» 13 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн.

Ранее Сергеев также выступал за «Строгино», «Торпедо», «Тамбов» и «Ригу». В активе форварда три матча за сборную России, в которых он забил один гол.