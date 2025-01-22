Кузнецов допустил, что Захарян может вернуться в «Динамо» из «Реала Сосьедад»

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Дмитрий Кузнецов поделился мнением о проблемах полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна и о его возможном возвращении в московское «Динамо». Российский хавбек не провёл ни одного матча в этом сезоне из-за травм.

«Надо выяснить причину травм Захаряна и вылечить их раз и навсегда. Потом уже придерживаться режима или какой-то диеты. Для начала надо вылечиться, чтобы даже уйти куда-то в аренду. Или же он будет в другой команде долечиваться? Такое дело, что никто тебя не возьмёт, если ты подвержен травмам. Все знают, что Захарян подвержен травмам. Вряд ли захотят его покупать.

Возвращение в «Динамо» тоже возможно. Если у него тут всё получалось, почему не вернуться? Он набрался определённого опыта, возмужал. Но лучше продолжить карьеру в Испании — завоевать место в составе и не отдавать его», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.