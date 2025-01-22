Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кузнецов допустил, что Захарян может вернуться в «Динамо» из «Реала Сосьедад»

Кузнецов допустил, что Захарян может вернуться в «Динамо» из «Реала Сосьедад»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Дмитрий Кузнецов поделился мнением о проблемах полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна и о его возможном возвращении в московское «Динамо». Российский хавбек не провёл ни одного матча в этом сезоне из-за травм.

«Надо выяснить причину травм Захаряна и вылечить их раз и навсегда. Потом уже придерживаться режима или какой-то диеты. Для начала надо вылечиться, чтобы даже уйти куда-то в аренду. Или же он будет в другой команде долечиваться? Такое дело, что никто тебя не возьмёт, если ты подвержен травмам. Все знают, что Захарян подвержен травмам. Вряд ли захотят его покупать.

Возвращение в «Динамо» тоже возможно. Если у него тут всё получалось, почему не вернуться? Он набрался определённого опыта, возмужал. Но лучше продолжить карьеру в Испании — завоевать место в составе и не отдавать его», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Булыкин: в Испании не делают скидку на адаптацию и травмы Захаряна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android