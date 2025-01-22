Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00 мск

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу будет обслуживать бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После шести туров «ПСЖ» имеет в своём активе семь очков. Парижане находятся на 26-м месте. «Манчестер Сити» набрал восемь очков и располагается на 24-й строчке.

В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с немецким «Штутгартом». Игра пройдёт 29 января и начнётся в 23:00 мск. В свою очередь, «Манчестер Сити» проведёт матч с бельгийским «Брюгге». Встреча состоится также 29 января, начало в 23:00 мск.

Материалы по теме
«ПСЖ» — не топ-клуб. Гвардиола выкинет Сафонова из Лиги чемпионов
«ПСЖ» — не топ-клуб. Гвардиола выкинет Сафонова из Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android