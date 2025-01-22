«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 22 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу будет обслуживать бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После шести туров «ПСЖ» имеет в своём активе семь очков. Парижане находятся на 26-м месте. «Манчестер Сити» набрал восемь очков и располагается на 24-й строчке.

В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с немецким «Штутгартом». Игра пройдёт 29 января и начнётся в 23:00 мск. В свою очередь, «Манчестер Сити» проведёт матч с бельгийским «Брюгге». Встреча состоится также 29 января, начало в 23:00 мск.