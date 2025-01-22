«Милан» арендует Уокера у «Ман Сити» с опцией необязательного выкупа — Романо

Защитник английского «Манчестер Сити» Кайл Уокер отправится в аренду в итальянский «Милан». Соглашение будет содержать опцию необязательного выкупа. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Кайл Уокер согласовал с «Миланом» условия контракта, который будет действовать до июня 2027 года. Он вступит в силу, если «Милан» решит воспользоваться опцией выкупа (необязательной) у «Сити» летом после аренды», — написал Романо.

В текущем сезоне чемпионата Англии 34-летний Кайл Уокер провёл 15 матчей. Также на его счету две игры в Лиге чемпионов и одна — в Кубке английской лиги. Результативными действиями футболист не отметился.