«Шахтёр» — «Брест»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 22 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «Шахтёр» и «Брест». Встреча пройдёт на стадионе «АуфШальке» в Гельзенкирхене (Германия). Игру будет обслуживать швейцарская бригада арбитров, которую возглавит Сандро Шерер. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент «Шахтёр» занимает 28-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав четыре очка. «Брест» — девятый (13 очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.