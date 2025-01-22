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«Фейеноорд» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00

«Фейеноорд» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00
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Сегодня, 21 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся роттердамский «Фейеноорд» и мюнхенская «Бавария». Команды будут играть на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступит Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Фейеноорд» находится на 20-м месте в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 10 очков. «Бавария» занимает 12-е место с 12 очками. По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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