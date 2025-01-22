«У нас очень похожая игровая философия». Энрике — о встрече «ПСЖ» с «Ман Сити» Гвардиолы

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити». Встреча состоится сегодня, 22 января. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

«Это будет особенный матч из-за его турнирного значения, а также потому, что меня ждёт встреча с моим другом [Хосепом Гвардиолой], с которым я играл вместе и который прошёл ту же тренерскую школу в Барселоне. У нас очень похожая игровая философия, так что нас ждёт хороший матч.

Мы должны как можно лучше сыграть с мячом. Возможно, мы будем больше владеть мячом, а может быть, сыграем на контратаках — посмотрим. Все игроки должны выложиться на 100 процентов. Но мы стараемся подходить с таким настроем к каждой игре. Проиграть не зазорно. Такова жизнь. Главное — настрой», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.