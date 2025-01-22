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Ньямси: не было случая, чтобы пожалел о переходе в «Локомотив», я здесь счастлив

Ньямси: не было случая, чтобы пожалел о переходе в «Локомотив», я здесь счастлив
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Французский защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси поделился эмоциями от первого года, проведённого в составе железнодорожников. Футболист стал игроком красно-зелёных 1 февраля 2024 года.

«На днях будет ровно год с момента, как я приехал в Россию и перешёл в «Локомотив». О чём я думал в тот момент? Был в предвкушении нового вызова, мне не терпелось поскорей начать играть за новую команду. Хотелось открыть для себя что-то новое. Не было ни единого опасения насчет того, что мой выбор неверный. Я верю в бога, и вера помогает мне не сомневаться в пути, по которому я иду.

Могу сказать точно: за год не было случая, чтобы я пожалел о переходе в «Локомотив». Конечно, бывают и трудности, но хорошего гораздо больше. Мне нравится в России, я продолжаю изучать Москву, язык, культуру, людей. Я здесь счастлив», — приводит слова Ньямси официальный сайт «Локомотива».

В текущем сезоне 28-летний Жерзино Ньямси провёл за «Локомотив» 23 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Соглашение француза с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Интернет-портал оценивает рыночную стоимость защитника в € 6 млн.

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