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«Результат не повлияет на нашу дружбу с Энрике». Гвардиола — о встрече с «ПСЖ» в ЛЧ

«Результат не повлияет на нашу дружбу с Энрике». Гвардиола — о встрече с «ПСЖ» в ЛЧ
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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен». Встреча состоится сегодня, 22 января. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Обеим командам осталось провести два матча. Для нас очень важная игра, но впереди ещё один матч с «Брюгге». Я не знаю, сколько очков понадобится, чтобы выйти в плей-офф. Сейчас наступает самый сложный отрезок сезона с точки зрения соперников.

Мне очень нравится, как «ПСЖ» играет при Луисе Энрике. Мы дружим семьями. Мы их любим и надеемся, что это взаимно. Мы правда очень близки и всегда радуемся нашим встречам. Надеюсь, что «ПСЖ» проведёт не лучший матч и мы сможем их победить. Но как бы ни закончилась игра, результат не повлияет на нашу дружбу», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

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