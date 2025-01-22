«Результат не повлияет на нашу дружбу с Энрике». Гвардиола — о встрече с «ПСЖ» в ЛЧ

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен». Встреча состоится сегодня, 22 января. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

«Обеим командам осталось провести два матча. Для нас очень важная игра, но впереди ещё один матч с «Брюгге». Я не знаю, сколько очков понадобится, чтобы выйти в плей-офф. Сейчас наступает самый сложный отрезок сезона с точки зрения соперников.

Мне очень нравится, как «ПСЖ» играет при Луисе Энрике. Мы дружим семьями. Мы их любим и надеемся, что это взаимно. Мы правда очень близки и всегда радуемся нашим встречам. Надеюсь, что «ПСЖ» проведёт не лучший матч и мы сможем их победить. Но как бы ни закончилась игра, результат не повлияет на нашу дружбу», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.