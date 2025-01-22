Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Эракович назвал свою нелюбимую часть сборов

Защитник «Зенита» Эракович назвал свою нелюбимую часть сборов
Аудио-версия:
Комментарии

Сербский защитник «Зенита» Страхиня Эракович рассказал о своём отношении к учебно-тренировочным сборам, а также назвал свои любимую и нелюбимую части сборов.

— Страхиня, есть те, кто любит сборы, и те, кто терпеть их не может. Вы к какой категории относитесь?
— Ни к той ни к другой. Мне больше нравится, когда начинаются официальные игры, стартует чемпионат. Товарищеские матчи играть сложнее: задачи понятны, но спортивной мотивации меньше, чем в играх чемпионата или Кубка, где есть чёткая цель. Но я понимаю, что они очень важны для лучшей подготовки ко второй части сезона. Так что я ни в одной из этих категорий.

— Самая нелюбимая для вас часть сборов?
— Конечно, та, где мы работаем без мяча. Когда мы просто бегаем — думаю, никто не скажет, что ему это нравится.

— Логичный вопрос — самая любимая?
— Люблю квадраты, разные упражнения с мячом, игру в футбол, — приводит слова Эраковича пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

В нынешнем сезоне Эракович принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. В общей сложности сербский защитник провёл на поле 1190 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
Эракович высказался о ничейном результате товарищеского матча «Зенита» со сборной Иордании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android