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«Он задержится в России всего на шесть месяцев». В Бразилии оценили уход Энрике в «Зенит»

«Он задержится в России всего на шесть месяцев». В Бразилии оценили уход Энрике в «Зенит»
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Бразильский комментатор Франсиско Айелло оценил переход нападающего Луиса Энрике из «Ботафого» в санкт-петербургский «Зенит». Журналист выразил мнение, что форвард задержится в России всего на шесть месяцев.

«Я думаю, первых шести месяцев ему хватит, чтобы проявить себя для перехода в более именитый клуб, например, в Англии, Германии или Испании. Не исключена возможность нового трансфера на следующем европейском летнем рынке, и многие считают, что это быстрое пребывание в российском футболе может быть стратегией, открывающей новые двери на европейской арене», — приводит слова Айелло Botafogo Hoje.

Ранее «Зенит» объявил о совершении трёх трансферных сделок с бразильским клубом «Ботафого». В Санкт-Петербург перешёл вингер Луис Энрике, а покинул команду полузащитник Артур. Другой игрок сине-бело-голубых, Вендел, присоединится к «Ботафого» летом 2025-го, после окончания сезона Российской Премьер-Лиги.

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