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«Богатых мало кто любит». Юрий Белоус — о переходе Луиса Энрике в «Зенит»

«Богатых мало кто любит». Юрий Белоус — о переходе Луиса Энрике в «Зенит»
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Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус прокомментировал переход нападающего Луиса Энрике да Силвы из бразильского «Ботафого» в санкт-петербургский «Зенит». Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила более € 30 млн.

«Что касается перехода Луиса Энрике в «Зенит», то богатых мало кто любит. С одной стороны, в приличном обществе не очень принято считать чужие деньги, однако у нас существует ряд проблем, которые связаны с геополитической ситуацией. Поэтому дразнить народ особо не нужно.

Но есть другой момент — из «Зенита» за хорошие деньги уходят Клаудиньо, Артур и Вендел. Это приличные деньги, которые не только сопоставимы с приходом одного футболиста, а ещё и останутся. Насколько я знаю, существуют не до конца реализованные деньги с продажи Малкома. Это серьёзный момент, где нужно обращаться к бюджету. Конечно, он публично не открыт, но 2+2 сложить легко.

«Зенит» отдал абсолютно немотивированных футболистов, которые выиграли в России всё что можно. Клуб взял лучшего футболиста Латинской Америки, с которым интересно добиваться высоких результатов. В плане прагматизма — это хорошая сделка. Но надо говорить не только о трансферах бразильцев, а и о Соболеве. Насколько он будет в порядке на зимних сборах и поможет ли «Зениту». Также мне очень нравится Педро. В тех играх, где он участвовал, было видно, что это многообещающий футболист», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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