«Балтика» объявила о досрочном завершении аренды игрока «Динамо» Ивана Зазвонкина

Футбольный клуб «Балтика» объявил о достижении договорённости с «Динамо» по поводу досрочного завершения аренды игрока московского клуба Ивана Зазвонкина. Об этом сообщила пресс-служба калининградского клуба в своём телеграм-канале.

Иван Зазвонкин присоединился к «Балтике» на правах аренды в июле 2024 года. За это время футболист успел провести на поле за команду во всех турнирах пять матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

20-летний Зазвонкин является воспитанником московского «Динамо». В основной команде клуба он провёл один матч — в Кубке России сезона-2023/2024 с московским «Спартаком» (3:0), успев отметиться забитым мячом. Контракт полузащитника с «Динамо» рассчитан до конца июня 2026 года. По версии интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 275 тыс.