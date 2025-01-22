Ростислав Солдатенко перешёл из «Алании» в «Черноморец»

27-летний голкипер Ростислав Солдатенко перешёл из владикавказской «Алании» в «Черноморец». Контракт вратаря с новороссийским клубом рассчитан на полтора года.

«Добро пожаловать в команду, Ростислав! Рады приветствовать в нашем клубе!» — говорится в заявлении на официальном сайте «Черноморца».

В текущем сезоне Солдатенко сыграл за владикавказскую «Аланию» 20 матчей, в которых пропустил 21 гол, отразил 47 ударов и сделал 16 сейвов. Ранее Ростислав выступал за «Нефтехимик», «СКА-Ростов», санкт-петербургское «Динамо» и «Сочи». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 800 тыс.