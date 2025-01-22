Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ростислав Солдатенко перешёл из «Алании» в «Черноморец»

Ростислав Солдатенко перешёл из «Алании» в «Черноморец»
Комментарии

27-летний голкипер Ростислав Солдатенко перешёл из владикавказской «Алании» в «Черноморец». Контракт вратаря с новороссийским клубом рассчитан на полтора года.

«Добро пожаловать в команду, Ростислав! Рады приветствовать в нашем клубе!» — говорится в заявлении на официальном сайте «Черноморца».

В текущем сезоне Солдатенко сыграл за владикавказскую «Аланию» 20 матчей, в которых пропустил 21 гол, отразил 47 ударов и сделал 16 сейвов. Ранее Ростислав выступал за «Нефтехимик», «СКА-Ростов», санкт-петербургское «Динамо» и «Сочи». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 800 тыс.

Материалы по теме
Дудиев: в «Алании» на данный момент всё печально, хотят установить потолок зарплат
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android