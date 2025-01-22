Тренер «Реала» Анчелотти назвал определяющий фактор в предстоящем матче с «РБ Зальцбург»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с австрийским «РБ Зальцбург». Встреча состоится сегодня, 22 января. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

«Нам будет трудно попасть в восьмёрку, но всё, что в наших силах, — выиграть два оставшихся матча. В атаке мы очень хороши, а вот в защите надо многое улучшать. Защита станет ключом к победе в этой игре», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

«Реал» занимает 22-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала девять очков за шесть матчей. «РБ Зальцбург» находится на 34-й строчке, заработав три очка.