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Игрок «Динамо» Иван Зазвонкин присоединился к «Енисею» на правах аренды

Игрок «Динамо» Иван Зазвонкин присоединился к «Енисею» на правах аренды
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Полузащитник московского «Динамо» Иван Зазвонкин на правах аренды присоединился к красноярскому «Енисею». Об этом сообщила пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.

Первую часть сезона Иван Зазвонкин провёл в калининградской «Балтике», выйдя на поле в пяти мачтах во всех турнирах и отметившись одним голом и голевой передачей. Сегодня, 22 января, клуб объявил о досрочном завершении аренды футболиста.

20-летний Зазвонкин является воспитанником московского «Динамо». В основной команде клуба он провёл один матч — в Кубке России сезона-2023/2024 с московским «Спартаком» (3:0), успев отметиться забитым мячом. Контракт полузащитника с «Динамо» рассчитан до конца июня 2026 года. По версии интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 275 тыс.

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