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Страхиня Эракович сравнил сборы в «Зените» и сербской «Црвене Звезде»

Страхиня Эракович сравнил сборы в «Зените» и сербской «Црвене Звезде»
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Сербский защитник «Зенита» Страхиня Эракович сравнил учебно-тренировочные сборы в санкт-петербургской команде и белградской «Црвене Звезде», за которую он он выступал ранее.

— Зимние сборы в «Зените» и «Црвене Звезде» похожи? Если да, то чем, если нет, расскажите об отличиях.
— В «Звезде» они короче. Здесь мы проводим на сборах полтора месяца, а там они длились около 20 дней, может, чуть дольше. В остальном процесс схож: мы работаем над физической подготовкой, а потом над игровой тактикой.

— Вы проводили их в одном и том же месте?
— Да, там сборы всегда проходили в турецкой Анталии, а здесь мы постоянно меняем локации: то в Абу-Даби, то в Дохе, — приводит слова Эраковича пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

В нынешнем сезоне Эракович принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. В общей сложности сербский защитник провёл на поле 1190 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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