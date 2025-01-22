«Урал» сыграл вничью с «АГМК» в первом контрольном матче на зимних сборах
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Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Урал» и узбекистанский «АГМК». Команды играли на тренировочном поле спорткомплекса JA в Дубае (ОАЭ). Итоговый результат — 1:1.
«АГМК» отрыл счёт на 48-й минуте. Ответный мяч «Урала» на 63-й минуте забил полузащитник Даниил Кузнецов.
«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 21 матч. «АГМК» завершил сезон-2024 чемпионата Узбекистана на втором месте в турнирной таблице. Команда заработала 47 очков за 26 игр, отстав от чемпиона «Насафа» на пять очков. Ранее «АГМК» уступил в контрольном матче московскому ЦСКА со счётом 1:4.
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