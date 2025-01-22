Виктор Мендес перешёл из ЦСКА в «Коло-Коло»

Чилийский «Коло-Коло» в социальных сетях объявил о переходе полузащитника Виктора Мендеса из российского ЦСКА.

«Полузащитник сборной Виктор Фелипе Мендес — наше третье усиление в сезоне столетия. Вальдивиец, который только что играл за ЦСКА, присоединится к команде после прохождения медицинского обследования и подписания контракта», — написано в заявлении клуба.

Первую половину сезона-2024/2025 25-летний Виктор Мендес провёл в самарских «Крыльях Советов» на правах аренды. Он сыграл 13 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Ранее было объявлено, что Виктор Мендес не вернулся из отпуска в расположение самарского клуба без объяснения причин.