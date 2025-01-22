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Белоус: «Зениту» не будет легко в борьбе за золото — «Спартак» почувствовал вкус крови

Белоус: «Зениту» не будет легко в борьбе за золото — «Спартак» почувствовал вкус крови
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Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус прокомментировал борьбу за чемпионство в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.

«Вендел ещё может помочь «Зениту» в этом сезоне, а Клаудиньо уйдёт сейчас. У клуба лишь одна задача — это стать чемпионами, тем более в Санкт-Петербурге 2025-й был объявлен годом «Зенита». Если команда нормально подготовится на сборах, есть все шансы стать в седьмой раз подряд чемпионом, хотя это будет непросто. «Спартак» почувствовал вкус крови, «Краснодар» набрал опыт борьбы за золотые места, и ещё подтянется «Динамо», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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