Белоус: «Зениту» не будет легко в борьбе за золото — «Спартак» почувствовал вкус крови

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус прокомментировал борьбу за чемпионство в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.

«Вендел ещё может помочь «Зениту» в этом сезоне, а Клаудиньо уйдёт сейчас. У клуба лишь одна задача — это стать чемпионами, тем более в Санкт-Петербурге 2025-й был объявлен годом «Зенита». Если команда нормально подготовится на сборах, есть все шансы стать в седьмой раз подряд чемпионом, хотя это будет непросто. «Спартак» почувствовал вкус крови, «Краснодар» набрал опыт борьбы за золотые места, и ещё подтянется «Динамо», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.