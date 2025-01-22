Белоус: Захарян рано ушёл из «Динамо», но был огромный соблазн уехать в Ла Лигу

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус высказался о ситуации с травмами российского полузащитника испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, который в этом сезоне не провёл ни одного матча.

«Захарян крайне невнятно выглядел в последнем сезоне в «Динамо». До этого он играл блестяще, но потом сник. Однако «Реал Сосьедад» положил на него глаз. Арсен рановато ушёл из «Динамо», ему нужно было ещё поиграть в команде. С другой стороны, был огромный соблазн уехать в испанскую Ла Лигу.

У Захаряна есть контракт с испанским клубом. Какое-то время в клубе будут терпеть его травмы, но всё зависит от его диагноза и восстановления. Рано или поздно «Реал Сосьедад» на место Арсена возьмёт другого футболиста», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.