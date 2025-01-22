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Тренер «Крыльев Советов» Осинькин высказался о ситуации вокруг клуба

Тренер «Крыльев Советов» Осинькин высказался о ситуации вокруг клуба
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о скандале с уголовным делом о мошенничестве по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Я пытаюсь от этого отстраниться, но не понимать, не чувствовать ни я, ни футболисты, ни работники клуба не могут. Мы все живые люди, иначе бы каким‑то другим видом деятельности занимались. Но что‑то ещё говорить совершенно смысла нет. Нам надо всё сейчас сделать так, чтобы мы сконцентрировались максимально на футболе», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о связанных с судейством махинациях в футболе возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ноябре 2024 года глава Самарской области сообщил, что один из руководителей «Крыльев Советов» рассказал ему о существующем долге клуба в размере 36 млн рублей, которые должны были быть выплачены неизвестным, связанным с судейством в российском футболе. По словам Вячеслава Федорищева, в отечественном футболе существует коррупционная система, в которую могут быть вовлечены до 10 клубов.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги команда Игоря Осинькина заработала 18 очков и на текущий момент занимает 10-е место, находясь в двух очках от зоны стыковых матчей.

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