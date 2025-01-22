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«Наполи» предложил за Гарначо € 50 млн с учётом бонусов, «МЮ» хочет больше — Романо

«Наполи» предложил за Гарначо € 50 млн с учётом бонусов, «МЮ» хочет больше — Романо
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Итальянский «Наполи» предложил английскому «Манчестер Юнайтед» € 50 млн с учётом бонусов за переход вингера «красных дьяволов» Алехандро Гарначо. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

По информации Романо, начальное предложение «Наполи» по Алехандро Гарначо составило € 50 млн с учётом бонусов, однако в «Манчестер Юнайтед» считают, что их футболист стоит больше, и требуют увеличить сумму. Главный тренер неаполитанцев Антонио Конте очень хочет заполучить аргентинца в свою команду и давит на руководство итальянского клуба, требуя завершить сделку.

С руководством «Манчестер Юнайтед» и агентом игрока также связывался лондонский «Челси», но сейчас «синие» решают, стоит ли им вступать в борьбу за игрока.

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и шестью результативными передачами.

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