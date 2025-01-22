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Дмитрий Пятибратов оценил первый сбор «Факела»

Дмитрий Пятибратов оценил первый сбор «Факела»
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Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о работе команды на первом зимнем сборе.

«Несмотря на отмену матча, связанную с погодными условиями, хочется отметить, что объём запланированной работы выполнен и на сегодняшний день состояние игроков соответствует нашим требованиям. Большой объём беговой работы и занятий на силу, который мы проделали на этом сборе, позволит нам увеличить нагрузки на следующем этапе подготовки. На втором сборе запланировано несколько контрольных матчей, в которых мы будем совершенствовать компоненты игры и повышать уровень функционального состояния», — приводит слова Пятибратова пресс-служба клуба в социальных сетях.

Сегодня, 22 января, у «Факела» был запланирован контрольный матч с боснийским «Железничаром», который был отменён из-за погодных условий.

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