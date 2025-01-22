Страхиня Эракович рассказал, как поменялся за время в «Зените»

Сербский защитник «Зенита» Страхиня Эракович рассказал, как поменялся за время, проведённое в российском клубе. Футболист перешёл в клуб из Санкт-Петербурга в июле 2023 года.

— Прошло полтора года после вашего перехода в «Зенит». В чём вы изменились за это время? Кроме того, что стали чаще получать красные карточки.

— Я получил всего одну красную за это время, надеюсь, больше и не будет! Думаю, что изменилось многое — как человек я очень повзрослел, впервые живу столько времени отдельно от семьи, и, думаю, это и есть самая большая перемена. С футбольной точки зрения не могу сказать, пусть болельщики в России и Сербии судят, стал ли я сильнее или нет. Наверное, для меня самое важное, что я созрел как человек, увидел и понял, каково это — жить отдельно от своих родных, — приводит слова Эраковича пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

В нынешнем сезоне Эракович принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. В общей сложности сербский защитник провёл на поле 1190 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.