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«Обещайте, что я не умру». Слова Торопа после тяжёлой травмы в матче с «Зенитом»

«Обещайте, что я не умру». Слова Торопа после тяжёлой травмы в матче с «Зенитом»
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Московский ЦСКА в социальных сетях опубликовал видео с кадрами пути голкипера Владислава Торопа на машине скорой помощи в больницу. Вратарь получил травму головы в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024 с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.). Встреча состоялась 15 мая 2024 года на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге.

Видео доступно на странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».

В текущем сезоне чемпионата России 21-летний Владислав Тороп провёл один матч. Также на его счету восемь игр в Кубке России, из которых шесть проведены «на ноль».

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