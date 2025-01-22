«Обещайте, что я не умру». Слова Торопа после тяжёлой травмы в матче с «Зенитом»

Московский ЦСКА в социальных сетях опубликовал видео с кадрами пути голкипера Владислава Торопа на машине скорой помощи в больницу. Вратарь получил травму головы в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024 с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.). Встреча состоялась 15 мая 2024 года на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге.

Видео доступно на странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».

В текущем сезоне чемпионата России 21-летний Владислав Тороп провёл один матч. Также на его счету восемь игр в Кубке России, из которых шесть проведены «на ноль».