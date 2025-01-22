Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов: € 35 млн за Луиса Энрике — многовато, но «Зенит» хочет ещё раз выиграть РПЛ

Кечинов: € 35 млн за Луиса Энрике — многовато, но «Зенит» хочет ещё раз выиграть РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал переход нападающего Луиса Энрике да Силвы из бразильского «Ботафого» в санкт-петербургский «Зенит». Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила более € 30 млн.

«€ 35 млн за Луиса Энрике — это многовато. Неустанно буду повторять, что надо делать ставку на российских футболистов. Понятно, что «Зенит» хочет ещё раз выиграть РПЛ, но мы сейчас не участвуем в еврокубках. Для чего тогда делаются такие дорогущие покупки? Питерцы нынешним составом могут выиграть чемпионат России. В прошлом сезоне «Краснодар» и «Динамо» были близки к победе в РПЛ, но «Зенит» собрался и вырвал чемпионство. У команды прекрасный состав и скамейка», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Он задержится в России всего на шесть месяцев». В Бразилии оценили уход Энрике в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android