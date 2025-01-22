Кечинов: € 35 млн за Луиса Энрике — многовато, но «Зенит» хочет ещё раз выиграть РПЛ

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал переход нападающего Луиса Энрике да Силвы из бразильского «Ботафого» в санкт-петербургский «Зенит». Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила более € 30 млн.

«€ 35 млн за Луиса Энрике — это многовато. Неустанно буду повторять, что надо делать ставку на российских футболистов. Понятно, что «Зенит» хочет ещё раз выиграть РПЛ, но мы сейчас не участвуем в еврокубках. Для чего тогда делаются такие дорогущие покупки? Питерцы нынешним составом могут выиграть чемпионат России. В прошлом сезоне «Краснодар» и «Динамо» были близки к победе в РПЛ, но «Зенит» собрался и вырвал чемпионство. У команды прекрасный состав и скамейка», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.