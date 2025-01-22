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Жерзино Ньямси: всё в «Локо» на очень высоком уровне, сравнимом с европейскими грандами

Жерзино Ньямси: всё в «Локо» на очень высоком уровне, сравнимом с европейскими грандами
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Французский защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси поделился мнением о величине железнодорожников как клуба.

«Могу сказать с уверенностью: «Локо» — большой клуб. Инфраструктура, оборудование, питание и другие условия — всё это на очень высоком уровне, сравнимом с европейскими грандами», — приводит слова Ньямси официальный сайт «Локомотива».

В текущем сезоне 28-летний Жерзино Ньямси провёл за «Локомотив» 23 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Соглашение француза с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Интернет-портал оценивает рыночную стоимость центрального защитника в € 6 млн.

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