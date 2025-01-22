Наумов: если Тикнизян выставляет запредельные для «Локомотива» суммы, надо расставаться

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о ситуации с возможным продлением контракта полузащитника Наира Тикнизяна с клубом.

«Вполне возможно, Тикнизян уйдёт летом. Он востребованный футболист. «Локомотиву» нужно договариваться, но до определённого предела. Если Наир выставляет запредельные суммы для клуба, то надо расставаться. Не думаю, что это огромная потеря для «Локомотива». В последнее время он игрок ротации, а не основы. Если будет хорошее предложение, его надо отдавать. Ну или договариваться на выгодных для клуба условиях», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.