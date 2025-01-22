Барбоза: Кварацхелия спокойно мог бы играть в топ-клубах АПЛ

Агент Паулу Барбоза высказался о переходе грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии из итальянского «Наполи» во французский «Пари Сен-Жермен». О трансфере было объявлено в пятницу, 17 января. Кварацхелия подписал контракт с «Пари Сен-Жермен», срок которого рассчитан до 2029 года.

«Переход Хвичи в чемпионат Франции — ошибка? Посмотрим. Но думаю, что у Хвичи были и другие, более интересные варианты. На мой взгляд, французский футбол не подходит ему. Хвиче легче было бы играть в Испании, даже, может быть, в Англии. Французский футбол — это не его, там мало мотивации: есть одна большая команда и остальные.

Хвича должен играть в самом конкурентном и богатом чемпионате, потому что это уникальный игрок. Считаю, что Кварацхелия спокойно мог бы играть в топ-клубах АПЛ — ему нужна высокая конкуренция и стимул развиваться, чтобы больше требовать от себя. Хвича — это игрок, которому необходима высокая цель, чтобы быть стимулированным. Но посмотрим, я думаю, что «ПСЖ» — это только начало, всё в его руках», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

В текущем сезоне чемпионата Италии 23-летний Хвича Кварацхелия провёл 17 матчей за «Наполи», в которых забил пять мячей и оформил три результативные передачи. Также на счету нападающего одна игра в Кубке Италии.