Щенсны объяснил голевую ошибку в матче с «Бенфикой», вратарь сбил своего же игрока

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны прокомментировал свою ошибку, приведшую к голу, в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой» (5:4). На 22-й минуте матча голкипер сбил защитника своей команды Алекса Бальде, в результате чего в его ворота был забит гол.

«Думаю, время для старта было удачным, но Бальде меня не услышал. К счастью, это был всего один гол и мы выиграли игру. Это было недоразумение, но такое может случиться, потому что мы оба шли к мячу. Я закричал, но он меня не услышал. Было немного забавно, но в итоге мы выиграли», — приводит слова Щенсного Sport.es.

В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Аталантой». Игра пройдёт 29 января и начнётся в 23:00 мск. В свою очередь, «Бенфика» проведёт матч с «Ювентусом». Встреча состоится 29 января, начало в 23:00 мск.