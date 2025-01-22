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Щенсны объяснил голевую ошибку в матче с «Бенфикой», вратарь сбил своего же игрока

Щенсны объяснил голевую ошибку в матче с «Бенфикой», вратарь сбил своего же игрока
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Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны прокомментировал свою ошибку, приведшую к голу, в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой» (5:4). На 22-й минуте матча голкипер сбил защитника своей команды Алекса Бальде, в результате чего в его ворота был забит гол.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 5
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Павлидис – 2'     1:1 Левандовски – 13'     2:1 Павлидис – 22'     3:1 Павлидис – 30'     3:2 Рафинья – 64'     4:2 Араухо – 68'     4:3 Левандовски – 78'     4:4 Гарсия – 86'     4:5 Рафинья – 90+6'    
Удаления: Кабрал – 90+8' / нет

«Думаю, время для старта было удачным, но Бальде меня не услышал. К счастью, это был всего один гол и мы выиграли игру. Это было недоразумение, но такое может случиться, потому что мы оба шли к мячу. Я закричал, но он меня не услышал. Было немного забавно, но в итоге мы выиграли», — приводит слова Щенсного Sport.es.

В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Аталантой». Игра пройдёт 29 января и начнётся в 23:00 мск. В свою очередь, «Бенфика» проведёт матч с «Ювентусом». Встреча состоится 29 января, начало в 23:00 мск.

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