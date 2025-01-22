«Атлетик» Бильбао на выезде проиграл «Бешикташу» в матче Лиги Европы

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались турецкий «Бешикташ» и испанский «Атлетик» Бильбао. Команды играли на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле (Турция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Юлианом Вайнбергером (Австрия). «Бешикташ» одержал победу со счётом 4:1.

В составе «Бешикташа» дубль оформил полузащитник Милот Рашица, ещё по одному мячу забили полузащитники Рафаэл Силва и Жоау Мариу (с пенальти). За «Атлетик» голом отметился полузащитник Унаи Гомес.

«Бешикташ» занимает 18-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы. Команда набрала девять очков за семь матчей. «Атлетик» находится на второй строчке, заработав 16 очков.