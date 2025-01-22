Аморим объяснил свои слова про худшую команду в истории «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим на пресс-конференции перед матчем 7-го тура Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс» объяснил свои слова о том, что его команда «возможно, худшая команда в истории «Манчестер Юнайтед», сказанные после поражения от «Брайтона» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги (1:3).
Англия — Премьер-лига . 22-й тур
19 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 3
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Минте – 5' 1:1 Фернандеш – 23' 1:2 Митома – 60' 1:3 Рюттер – 76'
«Я говорил скорее о себе, чем об игроках. Я никогда не подставляю своих игроков. Понимаю, что той фразой сделал много заголовков. Иногда я разочаровываюсь, но что поделать», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.
После 22 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 26 очков.
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