Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аморим объяснил свои слова про худшую команду в истории «Манчестер Юнайтед»

Аморим объяснил свои слова про худшую команду в истории «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим на пресс-конференции перед матчем 7-го тура Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс» объяснил свои слова о том, что его команда «возможно, худшая команда в истории «Манчестер Юнайтед», сказанные после поражения от «Брайтона» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги (1:3).

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
19 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 3
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Минте – 5'     1:1 Фернандеш – 23'     1:2 Митома – 60'     1:3 Рюттер – 76'    

«Я говорил скорее о себе, чем об игроках. Я никогда не подставляю своих игроков. Понимаю, что той фразой сделал много заголовков. Иногда я разочаровываюсь, но что поделать», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

После 22 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 26 очков.

Материалы по теме
Каррагер отреагировал на слова Аморима про худшую команду в истории «МЮ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android