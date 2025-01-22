Аморим объяснил свои слова про худшую команду в истории «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим на пресс-конференции перед матчем 7-го тура Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс» объяснил свои слова о том, что его команда «возможно, худшая команда в истории «Манчестер Юнайтед», сказанные после поражения от «Брайтона» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги (1:3).

«Я говорил скорее о себе, чем об игроках. Я никогда не подставляю своих игроков. Понимаю, что той фразой сделал много заголовков. Иногда я разочаровываюсь, но что поделать», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

После 22 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 26 очков.