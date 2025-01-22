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В ЦСКА прокомментировали объявление «Коло-Коло» о переходе Виктора Мендеса

В ЦСКА прокомментировали объявление «Коло-Коло» о переходе Виктора Мендеса
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал официальное объявление перехода полузащитника Виктора Мендеса со стороны чилийского «Коло-Коло».

«С удивлением увидели объявление о трансфере со стороны «Коло-Коло». Чилийские коллеги несколько торопят события. Да, мы действительно ведём переговоры, однако трансферный контракт пока не подписан — вот верный актуальный статус, с которым согласились и представители игрока. Как только все формальности будут улажены, мы опубликуем подтверждение, но на данный момент Виктор — игрок ПФК ЦСКА, находящийся в аренде в «Крыльях Советов», — написал Брейдо в телеграм-канале.

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