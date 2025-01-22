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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уилфрид Заха перешёл в клуб из МЛС

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уилфрид Заха перешёл в клуб из МЛС
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Ивуарийский нападающий «Галатасарая» Уилфрид Заха перешёл в американский «Шарлотт» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба из МЛС на своём официальном сайте.

Соглашение рассчитано до 17 января 2026 года с возможностью продления до 30 июня. Футболист будет выступать за новый клуб под 10-м номером.

Форвард присоединился к «Галатасараю» в 2023 году, в составе турецкого клуба он провёл в общей сложности 43 матча, забил 10 голов и завоевал чемпионский титул Турции в мае 2023 года. Последние полгода футболист выступал в составе французского «Лиона». До этого всю карьеру Заха провёл в Англии, где выступал за такие клубы, как «Кристал Пэлас», «Кардифф Сити» и «Манчестер Юнайтед».

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