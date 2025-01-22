Густаво Мантуан: Клаудиньо — звезда, но больше всего я боялся Вендела

23-летний полузащитник петербургского «Зенита» Густаво Мантуан сравнил своих одноклубников Вендела и Клаудиньо, выделив первого как более сильного полузащитника.

«Клаудиньо – звезда? Да, он очень хороший игрок, очень опытный. Но больше всего я боялся Вендела. Это сюрреалистично, то, что он делает на поле. Контроль мяча, который у него есть, чтобы доминировать в полузащите, сюрреалистичен. Он играет на самом высоком уровне», — приводит слова Мантуана FogaoNET.

В текущем сезоне Вендел провёл за санкт-петербургский «Зенит» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил два мяча и отдал 11 голевых передач. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 20 млн.