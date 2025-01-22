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«Сочи» арендовал полузащитника у тульского «Арсенала»

«Сочи» арендовал полузащитника у тульского «Арсенала»
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Полузащитник Максим Кайнов перешёл из тульского «Арсенала» в «Сочи» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба «Сочи» в социальных сетях.

«Полузащитник тульского «Арсенала» Максим Кайнов на правах аренды до конца текущего сезона-2024/2025 будет выступать за ФК «Сочи». У нашего клуба есть право приоритетного выкупа футболиста по истечении срока арендного соглашения. Играть за «Сочи» 22-летний футболист будет под восьмым номером. Добро пожаловать в команду, Максим!» — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 22-летний Максим Кайнов провёл 21 матч. Результативными действиями футболист не отметился.

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