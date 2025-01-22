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Юрист Федуна заявила, что Газизов окончательно проиграл судебный спор во всех инстанциях

Юрист Федуна заявила, что Газизов окончательно проиграл судебный спор во всех инстанциях
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Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова заявила, что бывший генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов окончательно проиграл судебный спор экс-владельцу красно-белых Леониду Федуну.

«Сторона Газизова сначала проиграла кассацию, а потом и в Верховном суде. Все претензии признаны несостоятельными. Таким образом, дело было окончательно закрыто, и мы можем эту историю забыть. Тем более у всех сторон данного процесса уже другие занятия», — приводит слова Завьяловой «Матч ТВ».

Напомним, Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. После увольнения функционер инициировал судебные разбирательства с московским клубом в 2021 году, требуя выплат задолженности по выходному пособию, процентов и компенсации морального вреда. В последние годы Газизов работал на аналогичных должностях в «Уфе» и в махачкалинском «Динамо».

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