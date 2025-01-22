Испанский «Атлетик» Бильбао потерпел первое поражение в сезоне Лиги Европы в матче 7-го тура общего этапа с «Бешикташем». Команда проиграла со счётом 1:4. Ранее «Атлетик» однажды сыграл вничью (с итальянской «Ромой» — 1:1) и одержал пять побед подряд.

В составе «Бешикташа» дубль оформил полузащитник Милот Рашица, ещё по одному мячу забили полузащитники Рафаэл Силва и Жоау Мариу (с пенальти). За «Атлетик» голом отметился полузащитник Унаи Гомес.

«Бешикташ» занимает 18-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы. Команда набрала девять очков за семь матчей. «Атлетик» находится на второй строчке, заработав 16 очков. На первом месте располагается итальянский «Лацио» (16).