«Атлетик» Бильбао потерпел первое поражение в сезоне Лиги Европы
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Испанский «Атлетик» Бильбао потерпел первое поражение в сезоне Лиги Европы в матче 7-го тура общего этапа с «Бешикташем». Команда проиграла со счётом 1:4. Ранее «Атлетик» однажды сыграл вничью (с итальянской «Ромой» — 1:1) и одержал пять побед подряд.
Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 18:30 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
4 : 1
Атлетик Б
Бильбао, Испания
1:0 Рашица – 17' 1:1 Гомес – 45' 2:1 Рашица – 60' 3:1 Раф. Силва – 78' 4:1 Мариу – 90+2'
В составе «Бешикташа» дубль оформил полузащитник Милот Рашица, ещё по одному мячу забили полузащитники Рафаэл Силва и Жоау Мариу (с пенальти). За «Атлетик» голом отметился полузащитник Унаи Гомес.
«Бешикташ» занимает 18-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы. Команда набрала девять очков за семь матчей. «Атлетик» находится на второй строчке, заработав 16 очков. На первом месте располагается итальянский «Лацио» (16).
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