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«Атлетик» Бильбао потерпел первое поражение в сезоне Лиги Европы

«Атлетик» Бильбао потерпел первое поражение в сезоне Лиги Европы
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Испанский «Атлетик» Бильбао потерпел первое поражение в сезоне Лиги Европы в матче 7-го тура общего этапа с «Бешикташем». Команда проиграла со счётом 1:4. Ранее «Атлетик» однажды сыграл вничью (с итальянской «Ромой» — 1:1) и одержал пять побед подряд.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 18:30 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
4 : 1
Атлетик Б
Бильбао, Испания
1:0 Рашица – 17'     1:1 Гомес – 45'     2:1 Рашица – 60'     3:1 Раф. Силва – 78'     4:1 Мариу – 90+2'    

В составе «Бешикташа» дубль оформил полузащитник Милот Рашица, ещё по одному мячу забили полузащитники Рафаэл Силва и Жоау Мариу (с пенальти). За «Атлетик» голом отметился полузащитник Унаи Гомес.

«Бешикташ» занимает 18-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы. Команда набрала девять очков за семь матчей. «Атлетик» находится на второй строчке, заработав 16 очков. На первом месте располагается итальянский «Лацио» (16).

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы
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