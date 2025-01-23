Вчера, 22 января, состоялся один матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игры, прошедшей в указанный день.

Результаты матчей Лиги Европы УЕФА 22 января:

«Бешикташ» (Турция) — «Атлетик» Бильбао (Испания) — 4:1.

В составе «Бешикташа» дубль оформил полузащитник Милот Рашица, ещё по одному мячу забили полузащитники Рафаэл Силва и Жоау Мариу (с пенальти). За «Атлетик» голом отметился полузащитник Унаи Гомес.

«Бешикташ» занимает 18-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы. Команда набрала девять очков за семь матчей. «Атлетик» находится на второй строчке, заработав 16 очков.