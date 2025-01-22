Сульшер стартовал с победы с крупным счётом в качестве главного тренера «Бешикташа»

Турецкий «Бешикташ» одержал победу в первом матче под руководством экс-тренера английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера. Во встрече 7-го тура общего этапа Лиги Европы подопечные норвежского специалиста разгромили испанский «Атлетик» Бильбао со счётом 4:1.
В составе «Бешикташа» дубль оформил полузащитник Милот Рашица, ещё по одному мячу забили полузащитники Рафаэл Силва и Жоау Мариу (с пенальти). За «Атлетик» голом отметился полузащитник Унаи Гомес.
О назначении Уле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера «Бешикташа» было объявлено в пятницу, 17 января.
«Бешикташ» занимает 18-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы. Команда набрала девять очков за семь матчей. «Атлетик» находится на второй строчке, заработав 16 очков.