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Олег Иванов — о Безрукове: наверное, он прииски прикупил — будет варить золотой мячик

Олег Иванов — о Безрукове: наверное, он прииски прикупил — будет варить золотой мячик
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Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов прокомментировал цель своего одноклубника Руслана Безрукова получить «Золотой мяч» в 2025 году.

— Наверное, он какие-то прииски прикупил — потом будет варить золотой мячик.

— В его настоящий «Золотой мяч» вы не верите?
— Конечно, всё возможно. Но пока что не верю. У меня таких планов нет (смеётся), — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Ранее Руслан Безруков рассказал, что его целью на 2025 год является получение «Золотого мяча».

В текущем сезоне Безруков провёл на поле за казанский «Рубин» во всех турнирах 21 матч и отметился одной голевой передачей.

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