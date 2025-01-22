Игрок «Зенита» Эракович — о чемпионской гонке: надеемся, будет проще, чем в прошлом сезоне

Сербский защитник «Зенита» Страхиня Эракович высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— В первом же сезоне вы вместе с командой впервые в истории «Зенита» завоевали три национальных трофея. Нет ощущения пресыщенности победами?

— Нет, побед никогда не бывает достаточно. Спустя полтора года я всё так же хочу ещё много-много титулов с «Зенитом», так что нет, я и близко не пресытился успехами.

— На зимнюю паузу в этом году «Зенит» вновь ушёл вторым. Чего болельщикам ждать от весенней части сезона?

— Надеемся, что всё будет проще, чем в прошлом сезоне, когда до последнего тура была очень стрессовая ситуация. И я, как и болельщики, — знаю, они тоже этого ждут — надеюсь, что мы снова будем первыми, — приводит слова Эраковича пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

На зимний перерыв «Краснодар» ушёл на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. Второе место занимает «Зенит», также набрав 39 очков. Замыкает лидирующую тройку «Спартак», на счету которого 37 очков.