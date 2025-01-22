«Аль-Садд», вероятно, анонсировал переход Клаудиньо. Клуб опубликовал празднование игрока

Катарский клуб «Аль-Садд», который связывают с возможным трансфером полузащитника «Зенита» Клаудиньо, в своих соцсетях опубликовал пост с фотографией, на котором изображено любимое празднование голов бразильского футболиста.

Фото: Соцсети клуба «Аль-Садд»

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист обманул президента «Палмейраса», заявив, что его не интересует переход в катарскую команду. Сообщалось, что бразильский клуб уже вёл переговоры с «Зенитом» на стадии подписания документов, когда Клаудиньо и его агенты остановили сделку, получив более выгодное предложение.

Клаудиньо играет за «Зенит» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.