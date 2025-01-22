Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирилл Панченко: тренируюсь с «Динамо-2», есть предложения из Узбекистана и Казахстана

Кирилл Панченко: тренируюсь с «Динамо-2», есть предложения из Узбекистана и Казахстана
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий Кирилл Панченко, недавно расторгший контракт с подмосковными «Химками», рассказал, из каких стран получил предложения о контракте, а также заявил, что поддерживает форму в московском «Динамо-2».

«Сейчас тренируюсь с «Динамо-2». Есть предложения из Узбекистана и Казахстана, но туда ехать далеко, совсем другой ритм жизни, хотя в финансовом плане они заманчивы. Пока ничего не отметаю. Есть варианты в Первой российской лиге, но эти клубы не ставят задач. Посещают ли мысли о завершении карьеры? Чувствую в себе силы, слежу за собой, хочется ещё поиграть», — приводит слова Панченко Metaratings.

Панченко, которому в октябре исполнилось 35 лет, выступал за «Химки» с июля 2023 года. В текущем сезоне нападающий провёл за команду 13 матчей во всех турнирах и сделал три результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 тыс.

Материалы по теме
Официально
«Химки» объявили о прекращении сотрудничества с Кириллом Панченко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android