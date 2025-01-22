Источник: «Зенит» заплатил за Энрике большую сумму, сделки по Артуру и Венделу — отдельные

Трансфер нападающего Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит» обошёлся российскому клубу дороже, чем планировался, а трансферы полузащитников Артура и Вендела в бразильскую команду оформлялись отдельно. Об этом сообщает Globo.

По версии источника, все три трансфера оформлены в рассрочку, но на разных условиях. «Зениту» пришлось заплатить «Ботафого» за Энрике больше, чем предполагалось. За Артура и Вендела бразильский клуб отдал меньшую часть выплат сразу, а большую оформил в рассрочку в ближайшие семестры.

Изначально «Зенит» предлагал «Ботафого» обменять Энрике на Вендела и Артура, но компания Eagle Football, владеющая не только бразильским клубом, но и «Лионом», нуждалась в сборе средств в краткосрочной перспективе, чтобы помочь закрыть долги для команды из Франции. По сведениям источника, из-за проблем одной из своих команд владелец Eagle Джон Текстор смог добиться увеличения выплат по Энрике от «Зенита».