Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Симутенков — о сборах «Зенита»: мы работаем в двухразовом режиме

Игорь Симутенков — о сборах «Зенита»: мы работаем в двухразовом режиме
Комментарии

Тренер «Зенита» Игорь Симутенков рассказал о тренировке команды после товарищеского матча со сборной Иордании, прошедшего вчера, 21 января. Игра проходила на стадионе «Аль-Духаиль» в Дохе (Катар). Встреча закончилась со счётом 1:1.

«Прошла неделя с начала сборов, мы работаем в двухразовом режиме. Практически все ребята вчера получили по 45 минут игрового времени, поэтому сегодня день восстановления — пробежались, сделали немного аэробной работы, сделали беговые серии, поиграли с мячом в квадрат», — приводит слова Симутенкова официальный сайт клуба.

«Зенит» отправился в Доху 14 января. Планируется, что сине-бело-голубые будут тренироваться в Катаре до 28 января.

Материалы по теме
Сергей Семак подвёл итоги тренировочного матча «Зенита» со сборной Иордании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android