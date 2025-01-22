Игорь Симутенков — о сборах «Зенита»: мы работаем в двухразовом режиме

Тренер «Зенита» Игорь Симутенков рассказал о тренировке команды после товарищеского матча со сборной Иордании, прошедшего вчера, 21 января. Игра проходила на стадионе «Аль-Духаиль» в Дохе (Катар). Встреча закончилась со счётом 1:1.

«Прошла неделя с начала сборов, мы работаем в двухразовом режиме. Практически все ребята вчера получили по 45 минут игрового времени, поэтому сегодня день восстановления — пробежались, сделали немного аэробной работы, сделали беговые серии, поиграли с мячом в квадрат», — приводит слова Симутенкова официальный сайт клуба.

«Зенит» отправился в Доху 14 января. Планируется, что сине-бело-голубые будут тренироваться в Катаре до 28 января.